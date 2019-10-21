أول قمة من نوعها برئاسة مصر وروسيا.. تعرف على تفاصيلها

من المقرر أن تعقد القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الإفريقي، الذي سيعقد في سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر، وفقاً لما كشفه وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وأشار شكري إلى أن القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها، منوهاً بأن "المكون الاقتصادي، بالطبع مهم للغاية، لكن القمة لن تقتصر على ذلك فقط، وسيكون الخطاب حول عدد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الطاقة.

واوضح شكري انه من المحتمل اعتماد بيان يتناول القضايا التي تهم الجانبين الروسي والإفريقي، وسيتم تقديم رؤية مشتركة لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية في القارة، وتعزيز العلاقات بين الجانبين لحل المشاكل المشتركة، وكذلك التحديات التي تواجهها إفريقيا.

ومن المقرر أن تقعد أول قمة ومنتدى اقتصادي تحت مسمى "روسيا-إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.