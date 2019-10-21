مقتل أربعة مسلمين بسبب منشور مسيء عن الرسول في بنغلادش

أفادت وسائل إعلام دولية، بان شرطة بنغلادش قتلت أربعة مسلمين، فيما أصيب العشرات اليوم الاحد، خلال اشتباكات وقعت في البلاد، بسبب مشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يسيء فيه النبي محمد "صلى الله عليه وسلم".

ووقعت الاشتباكات منطقة بولا الجنوبية، وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، بأن الاشتباكات وقعت نتيجة نشر أحد الهندوس بوست على موقع "الفيسبوك" يزدري به للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم.

ومن جهته، أكد مسؤول الشرطة في بولا، انه يجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى المنطقة، مشيرًا إلى ان تم إطلاق الرصاص الحي في قمع المسلمين.