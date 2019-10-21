إيران تعلق على نية تركيا انشاء قاعدة عسكرية داخل سوريا

أعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية رفضها إنشاء أنقرة مواقع عسكرية تابعة لها داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن إيران ترفض إنشاء تركيا مواقع عسكرية داخل سوريا "نأمل من تركيا مراعاة القضايا الإنسانية في عمليتها العسكرية.

وأكد الموسوي أن الحل يكمن في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة". مشيراً إلى أن "طهران نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا، يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية، يجب احترام سلامة أراضي سوريا".

وكانت تركيا، قد بدأت عمليتها العسكرية شمالي شرق سوريا، تحت اسم "نبع السلام" بهدف القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.