مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى وشرطة الاحتلال تعتدي على المقدسيين في القدس

اقتحم اليوم الاثنين، العشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريفة، بحماية من شرطة الاحتلال، فيما اعتقل الأخير عدد من الشبان والمصلين المقدسيين.

وجاءت اقتحامات المستوطنين في أواخر أيام "عيد العرش اليهودي" المزعوم، حيثُ انطلقت مسيرة لهم في شوارع مدينة القدس، أدوا خلالها صلوات تلمودية، وسط هتافات واهازيج عنصرية، استفزت المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة انطلقت من شارع الواد وعلى أبواب الأقصى من الجهة الخارجية، بالتزامن مع انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، ونصب حواجز حديدية، لحماية المستوطنين.

وفي نفس السياق، تمكن 122 مستوطنًا من اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما اعتدت قوات الاحتلال على النساء المرابطات والشبان المرابطين، وأصيبتالحاجة ام طارق رعود برضوض، وعرف من بينهم أيضا، الشاب طارق رعود وعايدة الصيداوي والشابة وعد.