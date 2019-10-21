مخطط استيطاني جديد جنوب نابلس لإبتلاع "700" دونم من أراضي المواطنين

قال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار صادق، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت مخططا استيطانيا جديدا للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأوضح الناشط صادق في تصريحات له اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال وزعت خارطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة "ب" في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الاراضي الواقعة شمال غرب قريوت، لصالح مستوطنة "عيليه".

وأشار إلى ان الأراضي التي شملها المخطط أصبحت تعرف باسم "مناطق تنسيق"، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص.

وبيّن صادق أن المنطقة المستهدفة شهدت خلال الفترة الاخيرة اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها طرد قاطفي الزيتون وتهديدهم بعدم العودة إلى تلك المنطقة دون الحصول على تصاريح.