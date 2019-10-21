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من هم القائدان اللذان وضعتهما حماس على قائمة اي صفقة لتبادل الاسرى ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:04 - 21 أكتوبر 2019
صفقة تبادل صفقة تبادل
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الأسيرين أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، ومروان البرغوثي القيادي في حركة "فتح"، على رأس الأسرى المطلوب الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى القادمة مع الاحتلال.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة  صلاح البردويل في كلمة له خلال مهرجان جماهيري دعت له أمام مقر الصليب الأحمر بغزة في ذكرى صفقة "وفاء الأحرار"، أن السجون ليست قيدا على قلوب تنبض بحب الوطن ونفوس أكبر من السجان.

وتابع البردويل "على العهد ماضون وسنحرر الأسرى"، مشيرًا إلى أن الأحرار ما زالوا ينتظرون الحرية من أحرار مثلهم يصلون الليل بالنهار من أجل لحظة نفرح بها فرحة كبيرة كما حدث قبل 8 سنوات".

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