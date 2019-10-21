الاتحاد الإسلامي في النقابات ينهي الاستعدادات لإطلاق مؤتمره النقابي الخامس

تستعد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لإطلاق المؤتمر الخامس للاتحاد الإسلامي بعنوان "النقابات المهنية.. معاً وسوياً نحو القدس"، الذي سيعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمدينة غزة.

وأوضح، توفيق اسليم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المؤتمر سيعقد للعام الخامس على التوالي، لافتاً إلى أن المؤتمر العام الحالي سيكون بمشاركات عربية، بحيث سيشارك فيه نقابيون عرب من كل من مصر والجزائر وتونس ولبنان.

أهمية القدس

وبين اسليم، أن عنوان المؤتمر يتعلق بالقدس للتأكيد على أهمية وقدسية القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين، خاصةً في ظل الهجمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مؤكداً أن المؤتمر يهدف لتحشيد الرأي العام العربي والدولي حول القضية الفلسطينية والصراع مع العدو الصهيوني.

وستتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر – وفقاً لاسليم- ثلاثة كلمات أولها للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، وثانيها لعضو المكتب السياسي للحركة مسؤول دائرة المنظمات الشعبية والأهلية د. يوسف الحساينة، فيما تتضمن الكلمة الثالثة د. محمد مشتهى رئيس الاتحاد الإسلامي.

محاور المؤتمر

أما بخصوص محاور المحور فسيشمل عدة عناوين حول النقابات المهنية، فسيكون المحور الأول بعنوان: النقابات المهنية: (إضاءة حول الواقع والتحديات والحلول) ويشمل واقع النقابات المهنية في فلسطين، حيث يتحدث فيه د. نهاد عابد مسؤول فرع الأطباء في الاتحاد الإسلامي، والنقابات المهنية في فلسطين تحديات وحلول، سيتحدث فيه توفيق اسليم- مسؤول فرع الإعلام في الاتحاد الإسلامي

النقابات المهنية وتعزيز صمود اللاجئ الفلسطيني، وسيتحدث فيها د. زاهر الخطيب من لبنان.

أما المحور الثاني فسيكون عنوانه: دور النقابات المهنية تجاه القدس ومقاومة الاحتلال، ويشمل دور النقابات المهنية في نصرة قضية فلسطين، يتحدث فيه د. تهامي بن ساعد أبو محب من الجزائر، ود. النقابات المهنية في حشد الجماهير نحو مركزية فلسطين ويتحدث فيه د. إبراهيم الحمداوي في تونس، بالإضافة لدور النقابات المهنية في مقاومة التطبيع مع الاحتلال حيث يتحدث فيها د. سيد عبد الغني من مصر.

وذكر اسليم، أن أوراق العمل للمؤتمر تتركز على دور النقابات المهنية في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، ومقاومة التطبيع، ونصرة القدس، وقضايا المجتمع المحلي ودور النقابيين في تبنيها والدفاع عنها.

وأكد على دور النقابيين في مقاومة الاحتلال، خاصةً أن النقابيين كانوا في طليعة الذين ضحوا في سبيل فلسطين، لذلك كانوا دوماً في دائرة الاستهداف "الإسرائيلية" من خلال الاعتقالات والاغتيالات والإبعاد عن الوطن وإغلاق المقرات النقابية.

ولفت اسليم، إلى أن الاحتلال مازال يستهدف النقابيين خاصة النقابيين في الأطر الطلابية المختلفة، وهو ما تجلى بوضوح في الحملة الأخيرة التي استهدفت الكوادر الطلابية في الجامعات الفلسطينية بالضفة المحتلة بالتزامن مع الحديث عن المؤتمرات التطبيعية وصفقة القرن التصفوية.

توقعات بمخرجات المؤتمر

وتوقع اسليم، أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية لتركيز الجهد النقابي لنصرة قضية القدس والدفاع عنها في وجه الهجمة "الإسرائيلية" الشرسة التي تستهدفها.

كما توقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تؤكد على تفعيل العمل النقابي واستعادة دوره في القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية القدس، إلى جانب القضايا المطلبية للنقابيين المهنيين.