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بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:31 - 21 أكتوبر 2019
تعبيرية "معبر رفح" تعبيرية "معبر رفح"
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/10/22.

وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، إن السفر سيكون للحافلات التالية: السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (10/17).

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيرة إلى أن التواجد سيكون صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأهابت بالمسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع أسماء المسافرين من كشف 17/10/2019

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