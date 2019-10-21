مستوطنون يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات من المستوطنين المتطرفين، منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وتجول المستوطنون المقتحمون برفقة حاخامات في الباحات بشكل استفزازي وبحراسة من شرطة الاحتلال، وذلك استكمالاً لأيام الاحتفال بما يعرف بعيد "العرش اليهودي".

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد، الذين تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات.

واقتحم أمس نحو 400 مستوطن، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي الذي وافق أمس.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى منذ بداية عيد العرش حتى الخميس الماضي أكثر من 2700 مستوطن.