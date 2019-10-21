أعرب حركة "حماس" عن أملها في أن تسهم الجهود السياسية الأخيرة لتركيا في تحقيق أهدافها من الأمن والاستقرار.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح لوكالة الأناضول التركية، اليوم الاثنين: "نحن في حركة حماس نؤيّد حق تركيا في حماية أمنها وحدودها، ومواجهة أي تهديدات تمس الأمن التركي، ونثق بأن موقف القيادة التركية هو مراعاة وحدة الأراضي السورية الشقيقة".

وأضاف: "نحن نتابع الجهود السياسية الأخيرة، وننظر بارتياح لنتائجها، ومطمئنون أن هذه النتائج ستسهم في تحقيق الأهداف التركية".

وتوصلت أنقرة وواشنطن، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة، وذلك بعد أيام من إطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.