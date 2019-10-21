لجنة العمرة السعودية: إلغاء «المَحْرم ليس من اختصاص الوزارة

في وقت طلبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة من وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن الموافقة على إلغاء المحرم لكل الأعمار، ضمن عدة توصيات عرضتها عليه في اجتماع مشترك الأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور حاتم قاضي لـ«عكاظ» أن هذا الطلب يخص جهات أخرى وليس وزارة الحج والعمرة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية مروان شعبان لـ«عكاظ» أن العديد من التوصيات التي نوقشت مع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن تحتاج إلى موافقات وتنسيق مع جهات أخرى سيتم العمل على تنفيذها.

وبين أن التوصيات تشتمل على استثناء التحويل المالي للدول التي ليس لديهم تحويلات نظامية، مثنيا باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة الوطنية وكامل قطاع العمرة جهود وزير الحج والعمرة محمد بنتن على هذه اللفتة وتلمسه هموم القطاع والتجاوب السريع لحل العوائق.

وبين أن الوزير حرص خلال اللقاء على دعوتهم للاهتمام والتمسك بتطبيق مبادئ رؤية 2030 وأن يكون ذلك باتباع طرق وأساليب التحول وضرورة الارتقاء بأعمالهم لمواكبة التحديات وضرورة اتباع الأنظمة والضوابط التي تنظم أعمالهم.

وأوضح للحضور إستراتيجية الوزارة في الحج والعمرة والتحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات.

ولفت إلى أن وزير الحج أشاد بدور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الرؤية، ومنها شركات العمرة، فهم أدوات التنفيذ.