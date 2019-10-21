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الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر من الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:22 - 21 أكتوبر 2019
اعتقالات "تعبيرية" اعتقالات "تعبيرية"
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اعتقلت قوت الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، شابا من مدينة الخليل، وسلمت آخر من بلدة دورا بلاغا، لمقابلة مخابراتها.

وقالت مصادر أمنية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيف جمال احمد أبو زينة ( 28 عاما)، بعد مداهمتها لمنزله في مدينة الخليل وتفتيشه.

كما وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عرف من بين أصحابها: فيصل ناصر عمرو، وإبراهيم عبد المجيد شديد، وسلمت نجله بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

كما فتشت مصنعا "منشار حجر "في المنطقة الصناعية بالخليل، يعود للمواطن عطا رموز.

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