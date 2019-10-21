رابط الخدمات: تفعيل نظام تسديد رسوم المعاملات الحكومية لموظفي غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين، عن تفعيل النظام المحوسب لتسديد رسوم المعاملات الحكومية للموظفين من المستحقات.

ودعا المكتب الموظفين، للدخول على الحساب الإلكتروني الموحد عبر الرابط المرفق للاطلاع على آليات عمل النظام وتفاصيل الخدمات الحكومية التي يمكن الاستفادة منها وكيفية الحصول على سندات الشراء الخاص بسداد المعاملات الحكومية.

وأكد المكتب أن النظام المحوسب يدير عمليات سداد معاملات الموظفين لخدمات مقدمة من ١٢ مؤسسة حكومية من خلال رصيد مستحقاتهم المالية، بحيث تتم العملية من خلال ربط الأنظمة المحوسبة طرف الجهات الحكومية مقدمة الخدمة مع نظام الدفع الإلكتروني الحكومي المركزي.

ويوفر النظام مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للموظف والتي تمكنه من إجراء ومتابعة كافة العمليات المتعلقة بتسديد قيمة رسوم المعاملات الحكومية من مستحقاته المالية، بما يزيد عن ١٣٠ خدمة حكومية يمكن الاستفادة منها، كما يدير النظام عملية إصدار السندات المالية، التي يمكن الاستفادة منها في سداد المعاملات المختلفة.

وأكد المكتب أن هذا النظام يأتي استكمالا لجهود المؤسسات الحكومية لحل موضوع المستحقات المتأخرة للموظفين وتوفير فرص وخدمات للاستفادة منها في تسديد الرسوم، مثلما جرى سابقا مع معاملات الزواج ورسوم التعليم الجامعي والعلاج.

وحيا المكتب صبر وصمود الموظفين، الذين حملوا أمانة القيام بواجبهم الوطني والمهني رغم كل الأوضاع الصعبة التي مرت بنا، مشيداً بوعيهم لحجم التحديات الماثلة أمامنا وكلنا ثقة بتجاوزها قريبا بإذن الله.

وشكر المكتب المؤسسات الحكومية التي سعت جاهدة لتشمل المعاملات المدرجة في النظام أكبر شريحة ممكنة من الخدمات، كما يثني على جهود وزارتي الاتصالات والمالية في إتمام عملية الربط الإلكتروني للمعاملات وحوسبتها بالكامل تسهيلا على الموظفين.

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