الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، مواطنين خلال مداهمات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الطفل معتصم محمد عنتوري (14 عامًا)، قرب المعبر الشمالي لقلقيلية، فيما أطلقت القوات قنابل الغاز بكثافة عند المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق المدينة.

وفي بيت لحم، داهم جنود الاحتلال منزل الأسير السابق أنس ملش وفتشوه في مدينة الدوحة غرب بيت لحم، كما اندلعت مواجهات بين الشبان والجنود عقب اقتحامهم مخيم عايدة شمال بيت لحم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من منزله قرب مسجد الشافعي في الخليل، وداهمت عمارة القواسمي في شارع بئر السبع بالمدينة.