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الزي الفلسطيني في وكالة ناسا الفضائية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:50 - 20 أكتوبر 2019
ناسا ناسا
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للعالمة الأمريكية من أصول فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي، و هي ترتدي لباسا موشحا بتطريز تراثي فلسطيني، داخل مقر الوكالة الأمريكية.

و نشر النشطاء على موقع "تويتر" صورة لمهندسة المركبات وهي ترتدي اللباس الموشح بالتطريز التراثي الفلسطيني، في صورتها الرسمية التي نشرت عبر الموقع الرسمي للوكالة الأمريكية، ربما للمرة الأولى في تاريخ الوكالة.

 

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