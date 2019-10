الزي الفلسطيني في وكالة ناسا الفضائية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للعالمة الأمريكية من أصول فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي، و هي ترتدي لباسا موشحا بتطريز تراثي فلسطيني، داخل مقر الوكالة الأمريكية.

و نشر النشطاء على موقع "تويتر" صورة لمهندسة المركبات وهي ترتدي اللباس الموشح بالتطريز التراثي الفلسطيني، في صورتها الرسمية التي نشرت عبر الموقع الرسمي للوكالة الأمريكية، ربما للمرة الأولى في تاريخ الوكالة.

Palestinian #NASA spacecraft engineer @nujoud Merancy poses in a suit with tatreez - traditional Palestinian embroidery - for a new NASA headshot. pic.twitter.com/WgOXUnvWTL