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العاهل الأردني يؤكد لوشنطن ضرورة اقامة دولة فلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:39 - 20 أكتوبر 2019
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
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أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ومجموعة من النواب الأميركيين في الأردن، بعد أيام على مواجهة بينها وبين الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع حول السياسة الاميركية في سوريا.

وأوردت الوكالة الأردنية الرسمية بترا أن اللقاء، تناول علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

وأكد ملك الأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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