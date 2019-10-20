رابط القبول والتسجيل في وظائف مديرية الجوازات العسكرية 1441 "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة (جندي) للكادر النسائي، والتي تم التقديم عليها في الفترة الأخيرة، حيث يجب على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة.

الوثائق المطلوبة :-

احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابه (ابشر ـ التوظيف).

احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبره منها.

احضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (3) صور منها مصدقة.

احضار أصل المؤهل العلمي والشهادات والدوارات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر ـ التوظيف) وعدد (3) صور مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على ذلك.

احضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

احضار ملف لحفظ المتطلبات.

احضار وثائق من الخبرات أن وجدت

كما نوهت الإدارة أنه يجب على المقبولات مبدئياً التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ في إدارة القبول والتسجيل بالمكان المخصص للنساء لاستقبال المتقدمات بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض على طريق خريص وفي حال التأخر أو عدم الحضور فسيتم إلغاء طلب التقديم على الوظيفة علماً بأن القبول المبدئي لا يعني قبولاً نهائياً للوظيفة.

لفحص نتائج القبول للأمن العام على رتبة جندي للنساء