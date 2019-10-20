رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر 10 للأسر الفقيرة

تتوقع الأسر الفقيرة في قطاع غزة تفعيل رابط فحص المنحة القطرية بمبلغ 100 دولار لشهر 10 ، في الأيام المقبلة، من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، استعدادًا للصرف من خلال فروع البريد المنتشرة في جميع مناطق القطاع.

كشفت مصادر مطلعة أن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، سيصل إلى قطاع غزة بنهاية هذا الأسبوع، مع توقعات بصرف المنحة القطرية بمبلغ 100 دولار.

لم يتم تنشيط رابط فحص المنحة القطرية بمبلغ 100 دولار شهريًا حتى الآن. سنقوم بتحديثه على الفور بمجرد تفعيل الرابط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

أكدت المصادر أن السفير محمد العمادي سيصل إلى قطاع غزة في نهاية الأسبوع عبر معبر بيت حانون - إيرز، حيث سيقوم بتفقد ومتابعة مشاريع اللجنة القطرية في غزة.

من المعتاد أن تنشر وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابطًا لفحص المنحة القطرية 100 دولار مباشرة للاستعلام عن أسماء المستفيدين، عن طريق إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال نافذة مخصصة على موقعها الرسمي.

جدير بالذكر أن اللجنة القطرية أنفقت المنحة القطرية 100 دولار للعائلات الفقيرة في غزة بتاريخ 26/9/2019، حيث تم إنفاق العملية من خلال فروع مكاتب البريد في قطاع غزة لحوالي خمسين ألف أسرة فقيرة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 في غزة اضغط هنا