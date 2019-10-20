نتائج السادس ابتدائي 2018 كربلاء وزارة التربية العراقية

اعلنت وزارة التربية العراقية، عن نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدور الاول للعام الدراسي 2018 - 2019 لمحافظة كربلاء.

أنهى طلاب السادس الابتدائي امتحاناتهم بكافة الأقسام، على مستوى كافة الدراسات بالعراق، 2019، حيث يتم العمل على توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات الدور الثالث، ليتم مباشرة بعدها أعمال الكنترولات على مستوى كافة المحافظات العراقية، تمهيداً لرفع كافة نتائج بصيغة pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية.

سوف يتم رفع نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 الخاصة بمحافظة نينوي، بغداد، الرصافة، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، بعد الانتهاء من أعمل الكنترول وسنقوم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 التمهيدي في جميع المحافظات عبر هذه الصفحة، فور إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات التمهيدي لعام 2019 للصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية لجميع محافظات العراق تباعًا.

وأفادت المديرية العامة لتربية بغداد، بأن نسبة النجاح في نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019، بلغت (68%) علمًا أن عدد المشاركين بلغ (30714) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين (21245).

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