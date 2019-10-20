المقبولين في تسجيلات الماستر 2019

من المتوقع، أن يتم نشر قوائم المقبولين في تسجيلات الماستر مباشرة من موقع تسجيلات الماستر الرسمي عبر الانترنت، خلال الساعات القادمة، حيث يترقب آلاف الطلاب المتقدمين لتسجيلات الماستر 2019 2020 عبر الأرضية الرقمية الجزائرية، للاستعلام والتعرف على النتائج.

يشار إلى أن موقع تسجيلات الماستر والمعروف باسم الأرضية الرقمية، لا يزال مغلق حتى اللحظة أمام الطلاب الراغبين بفحص نتائج تسجيلات الخاصة به، على الرغم من إعلان موعد اصدار النتائج من قبل وزارة التعليم الجزائرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم الجزائرية أن نتائج تسجيلات الماستر الخاصة بسنة 2019 2020 سيتم نشرها عبر الأرضية الرقمية في 20 أكتوبر الحالي، لكافة الجامعات الجزائرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع فيسبوك، أنه سيتم تفعيل موقع الأرضية الرقمية لكافة الطلبة الذين قاموا بالتسجيل على الماستر للعام 2019-2020، لمعرفة نتائج معالجة طلبات التسجيل في الماستر.

وقامت وزارة التعليم الجزائرية، خلال الأيام الماضية بفتح باب التسجيل لتسجيلات الماستر في كافة الجامعات الجزائرية، حيث تم معالجة طلبات جميع المترشحين بتسجيلات الماستر على أن يتم الرد واعلان المترشحين المقبولين في شهر سبتمبر 2019 حسب رزنامة وزارة التربية الجزائرية.

للإطلاع على نتائج تسجيلات الماستر 2019 2020 من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.