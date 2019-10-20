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إلى أين وصلت أسعار وقود البنزين في السعودية؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:59 - 20 أكتوبر 2019
تعبيرية " أرامكو السعودية بنزين" تعبيرية " أرامكو السعودية بنزين"
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انخفضت أسعار وقود البنزين في السعودية، أمس السبت، وفق ما أعلنت عنه شركة أرامكو النفطية السعودية للربع الرابع من السنة الحالية.

وأعلنت أرامكو في تقرير لها عبر صفحتها الرسمية أن أسعار البنزين المحدّثة ستبدأ من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وذكرت الشركة ستكون على النحو الآتي:

1. بنزين 91 كان سعر الليتر الواحد 1.53 ريالا، وأصبح بـ1.50 ريالا للتر بالسعر الجديد.

2. بنزين 95 كان سعر الليتر الواحد 2.18 ريالا وأصبح 2.05 ريالا للتر بالسعر الجديد.

وأضحت شركة أرامكو السعودية، أن هذا التعديل في الأسعار يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وبينت الشركة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية

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