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الأسيرة هبة اللبدي ترفض طلب مدير معتقل الجلمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:05 - 20 أكتوبر 2019
هبة اللبدي هبة اللبدي
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أكدت الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي أنها مازالت مصرة في إضرابها إلى الافراج عنها، رغم تدهور وضعها الصحي من نخزات شديدة واوجاع بالقلب، ودوخة، والشعور بالإغماء، ناهيك عن أوجاع المعدة. 

ووفق المحامية حنان الخطيب، فقد رفضت اللبدي طلب مدير معتقل الجلمة بنقلها الى المستشفى للوقوف على حالتها ومتابعة وضعها الصحي، الى جانب رفضها تناول الفيتامينات والمدعمات.

وشكر الأسيرة هبة اللبدي عبر محاميتها، جميع المتضامنين من كل انحاء العالم عامة والشعب الاردني خاصة بدعمها والوقوف الى جانبها فهذا الدعم يزيدها صمود وصلابة..

وقاتلت :" رغم سوء ظروفها الا ان ما يسعدها وجودها بأراضي الداخل الفلسطيني".

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