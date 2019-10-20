أهداف وملخص مباراة ليفربول ومان شستر يونايتد

انتهت قمة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد بين ليفربول ومان شستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

صاحب الضيافة والدار مان يونايتد تقدم عن طريق نجمه ماركوس راشفود في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بهجمة مرتدة. قبل نهاية الشوط بدقائق سجل ساديو ماني هدفا لصالح ليفربول ولكن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود لمسة يد على اللاعب السنغالي ليتم إلغاء الهدف.

وتعادل فريق ليفربول امام نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 في مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما حاليا بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء الهدف فى الدقيقة 85 عبر آدم لالانا من خلال كرة عرضية أمام المرمى لتصبح النتيجة 1-1 .