ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

فرص عمل لتشغيل 2600 خريج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:53 - 20 أكتوبر 2019
ميرسي كوربس ميرسي كوربس
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلنت مؤسسة ميرسي كور عن بدء تقديم طلبات مشروع غزة الطارئ لبرنامج " المال مقابل العمل " بتمويل من البنك الدولي لتشغيل 2600 خريج عاطل عن العمل لكافة التخصصات الجامعية في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة أنها ستقوم بتغطية 100% من راتب الخريج المفروز لمدة تتراوح من 3-6 أشهر، من خلال العمل في المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في القطاع.

وحسب ما أعلنت المؤسسة فإن شروط قبول الخريجين الأساسية هي:

1-أن يكون مقيم في قطاع غزة.

2-أن يكون عمر الخريج 20 - 29 عاما.

3- أن يكون حامل شهادة جامعية معتمدة " دبلوم - دبلوم مهني - بكالوريوس".

4-أن يكون من العاطلين عن العمل في الوقت الحالي.

5-أن لا يكون قد استفاد من مشاريع تشغيل مؤقت أو برنامج خلق فرص عمل خلال الست شهور الماضية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تقديم طلب ميرسي كور للإلتحاق في برنامج "المال مقابل العمل" للخريجين/ات عبر الرابط المرفق أدناه.

اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

متعلقات