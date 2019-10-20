جباليا يكتسح الأهلي بخماسية والتعادل يحسم لقاء بيت حانون وشباب رفح

اكتسح شباب جباليا، مساء اليوم الأحد، مضيفه أهلي غزة بخمسة اهداف لهدف ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في قطاع غزة، في المباراة التي جرت على إستاد فلسطين في مدينة غزة.

ويحتل شباب جباليا المركز الخامس مؤقتا برصيد 12 نقطة، بانتظار باقي النتائج، أما الأهلي فبقي بالمركز الـ11 وقبل الأخير عند رصيده السابق 5 نقاط.

وحسم الضيف نادي شباب جباليا الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد عبر لاعبه محمد عبيد، وسجل باقي أهدافه خلال الشوط الثاني، وسجل محمد أبو ريالة هدفين، ومؤيد اسماعيل، بينما اختتم أدهم خطاب الخماسية قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه يوسف لولو.

وفي لقاء آخر ضمن نفس الأسبوع، تعادل شباب رفح مع مضيفه اتحاد بيت حانون بدون أهداف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويظل بالمركز التاسع، بينما رفع بيت حانون رصيده إلى 11 نقطة بالمركز السادس مؤقتا، بانتظار استكمال باقي مباريات الأسبوع الثامن.