اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات للضغط على حكومة الحريري

واصل المتظاهرون اللبنانيون احتجاجاتهم التي تهدف للضغط على الحكومة لإجراء اصلاحات اقتصادية كانت وعدت بها، على لسان رئيس الوزراء سعد الحريري.

وتجمع عشرات الآلاف من كافة الأطياف اللبنانية في مشهد غير عادي، و هتفوا بسقوط النخبة السياسية، التي يحملها المحتجون مسؤولية إدخال البلاد في أزمة اقتصادية خانقة.

وفي الصباح الباكر، بادرت مجموعات من الشباب، يحملون أكياسا للقمامة، بتنظيف شوارع بوسط العاصمة بيروت من آثار احتجاجات اليوم السابق. ثم ظهرت بعدها أفواج المتظاهرين الأولى، معلنة بدء الاحتجاجات الجديدة، بالطبول ومكبرات الصوت.

وفي يوم الجمعة، أمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات تعالج الأزمة الاقتصادية في البلاد، ملوحا بالاستقالة إن هم لم يتوصلوا إلى حل.

واتهم الحريري منافسيه بعرقلة إجراءات من شأنها حصول لبنان على تعهدات غربية بمساعدات مالية قيمتها 11 مليار دولار، لحماية اقتصاد البلاد من الانهيار.

ويتمتع الحريري بدعم دول غربية ودول عربية بالخليج. وقد تؤدي استقالته إلى أزمة سياسية في البلاد، إذ قد يصعب على الأطراف الأخرى تشكيل حكومة بديلة.

ويتنظر رئيس الوزراء من شركائه في الحكومة تقديم مقترحات اقتصادية تتضمن رسوما على المصارف، وخطة تخفف العبء عن شركة الكهرباء الحكومية المتهالكة.

وأعلن زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أمس سحب وزراء حزبه الأربعة من الحكومة، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يزيد من الضغط على رئيس الوزراء.

أما الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، فوقف إلى جانب الحكومة، قائلا إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد لا تسمح "بتضييع الوقت الثمين" في تشكيل حكومة جديدة.

ولكنه نبه إلى أن فرض المزيد من الضرائب على الناس سيؤدي إلى "تفجير" الاضطرابات.

والمساعدات المالية الغربية مشروطة بإصلاحات، طال انتظارها، تحارب التبذير والفساد.

وكانت الاحتجاجات اندلعت بسبب مشروع رسوم على تطبيق واتساب، وهو إجراء اعتبره الكثيرون محاولة أخرى من الحكومة لامتصاص أموال الناس، دون أن يأخذوا شيئا من الدولة.