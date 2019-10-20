القيادي عدوان: الاحتلال يحذر الاحتلال من المساس بحياة الاسرى المضربين

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمود عدوان، الاحتلال "الإسرائيلي" المساس بحياة الاسر المضربين عن الطعام، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حصل أي مكروه لأسرانا.

واوضح عدوان خلال وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام، اليوم الاحد، أمام دوار النجمة في مدينة رفح، "أن حركة الجهاد تنظر ببالغ الخطورة لما يمارس بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، محذراً من حماقة ممارسات الاحتلال اتجاه حياة الاسرى هي بمثابة إعلان حرب.

وقال :"إنّ ما يعانيه أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال يستوجب منا جميعاً العمل على مزيد من الفعاليات الداعمة والمناصرة لهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة".

وطالب عدوان، المؤسسات الدولية والحقوقية بتفعيل قضية أسرانا الأبطال في جميع المحافل الدولية للضغط على العدو الصهيوني للإفراج عن أسرانا الأبطال.

من جهته، واكد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس الأسير المحرر طارق أبو شلوف، أنّ ممارسات الاحتلال اتجاه اسرانا الابطال تهدف بالدرجة الأولى إلى موتهم ببطيء، مشيرًا إلى غياب دور المؤسسات الدولية والحقوقية في حماية الاسرى.

واوضح أبو شلوف، أن المؤسسات الدولية والحقوقية فشلت فشلاً ذريعاً في القيام بدورها الحقيقي اتجاه الاسرى، لافتً إلى أن الحالة الصحية لدى الاسرى المضربين عن الطعام تراجعت بشكل كبير، بسبب تنصل الاحتلال في تقديم العلاج لهم.

يشار إلى أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الاسير طارق قعدان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الادراي.







