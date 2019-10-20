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رابط مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:18 - 20 أكتوبر 2019
موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم
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تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، في ظل تشكيلة نارية لكلا الفريقين رغم غياب النجم المصري محمد صلاح.

لمشاهدة المباراة اضغط على الرابط المباشر رابط المباراة

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