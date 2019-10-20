رابط مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، في ظل تشكيلة نارية لكلا الفريقين رغم غياب النجم المصري محمد صلاح.
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تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، في ظل تشكيلة نارية لكلا الفريقين رغم غياب النجم المصري محمد صلاح.
لمشاهدة المباراة اضغط على الرابط المباشر رابط المباراة