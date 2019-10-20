القوات الامريكية تغادر أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا

غادرت القوات الامريكية، اليوم الاحد، من أكبر قاعدة عسكرية متواجدة شمال سوريا، فيما شوهدت الآليات العسكرية وعدد من الجنود وهم ينسحبون باتجاه الأراضي العراقية.

وأكدت وسائل إعلام سورية، بأن القوات الامريكية المتواجدة شمال سوريا، قد غادرت القاعدة العسكرية، في أعقاب إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بحسب قواته من المنطقة.

وأوضح إعلام سوريا، بأن أكثر من سبعين مدرعة وآلية عسكرية أمريكية قد عبرت مدينة تل تمر في ريف الحسكة، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية، لتأمين الانسحاب لدولة العراق.

وقال النشطاء السوريين، :"إنّ الرتل العسكري انسحب على الطريق المؤدي إلى القامشلي من مطار صرين الواقع على بعد نحو ثلاثين كيلومترا جنوب غربي مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب".

وبهذا الانسحاب، فأن جميع القواعد العسكرية الامريكية في شمال محافظة الرقة وشمالي حلي باتت خالية، بينما لا يزال الامريكيون متواجدون في في قواعدهم المنتشرة في محافظتي دير الزور والحسكة، بالإضافة إلى قاعة التنف القريبة من الحدود الاردنية.