طالبات الرابطة في الجامعة الإسلامية ينظمن مهرجانًا في ذكرى الانطلاقة الجهادية

نظمت طالبات الرابطة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بغزة، مهرجان "جهادنا اقترب الوعد" تزامنًا مع الانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي الـ ٣٢ وذكرى استشهاد الأمين العام الدكتور فتحي الشقاقي.

وحضر مهرجان الرابطة الإسلامي كل من الدكتور وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الاستاذ سامي البسيوني مسؤول للرابطة الإسلامية، ومسؤولة الطالبات في الجامعة الاسلامية مروة مزهر، إضافة إلى ثلة من كوادر الرابطة الإسلامية وطالبات الجامعة.

وأكد د. القططي أن شعبنا بحاجة إلى فكر المعلم الدكتور فتحي الشقاقي بهدف العودة إلى بوصلة المقاومة والجهاد التي دخلت منذ ربع قرن في متاهات السلام المزيفة وأزقة المفاوضات العبثية.

وشدد د. القططي خلال كلمته في المهرجان، أن تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة يكون من خلال اتباع أقصر الطرق هو خيار المقاومة والجهاد.

وفي ذات السياق بارك مجلس طالبات الجامعة الإسلامية ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ32 لحركة الجهاد الإسلامي، مثمنين على جهود الرابطة الإسلامية في خدمة الطلبة.

فيما تخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية والمسابقات الشيقة التي شهدت تفاعل كبير من الطالبات.