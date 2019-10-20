وزارة الاشغال العامة تعلن عن صرف دفعات مالية لإعمار "حيّ الندى" شمال غزة

أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، عن صرف دفعات مالية جديدة لتمويل مشروع إعادة إعمار حيّ الندى شمال قطاع غزة.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم الاحد، أنه ستصرف دفعات مالية لاستكمال العمل في مشروع حيّ الندي، موضحًا بان الصرف لمشروع إنشاء 75 وحدة سكنية، إلى جانب صيانة أربعة مباني بتكلفة إجمالية بـ 1.8 مليون يورو.

أما عن صرف دفعات للمرحلة الثانية والثالثة، أشار الوزير، إلى أنه يجري العمل على صرف دفعاتهم لإنشاء 111 وحدة سكنية، بقيمة تقدر 330 ألف يورو.

يُشار إلى أن الحكومة الإيطالية تكفلت في إعادة إعمار حيّ الندى التي استهدفت في الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، وترميم 281 وحدة سكنية وإقامة مشاريع بنية تحتية.