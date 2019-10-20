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هيئة الاسرى والمحررين تراجع الحالة الصحية لأسيرين داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:17 - 20 أكتوبر 2019
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الاحد، إن الحالة الصحية للأسيرين مضربين عن الطعام، قد تدهورت نتيجة الإهمال الطبي المتبع من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، اتجاههم.

وأضافت هيئة شؤون، بأن الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام إسماعيل علي، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان، تراجعت، بعد الشروع في الاضراب، في حين يتنصل الاحتلال من تقديم العلاج لهم.

ويواصل الاسيران اضرابهم المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال، لأكثر من شهرين ونيف، رفضًا لاعتقالهم الإداري بدون تهمة، بالإضافة لعزلهم الانفرادي.

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