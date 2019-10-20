رابط: فتح باب تقديم الاوراق الثبوتية لـ1000 وظيفة حكوميةفي غزة

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الاحد، فتح باب تقديم الأوراق الثبوتية للمقبولين لوظيفة حكومية جديدة 2019ـ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 21/10/2019، حتى يوم الخميس الموافق 31/10/2019.

وقال ديوان الموظفين، "إنّه باب تقديم الأوراق الثبوتية للمقبولين لـ (1000) لوظيفة حكومية فُتح اليوم،مضيفًا بأن ذلك بعد الفرز الالكتروني لوظائف الإعلان الخارجي الصادر عن الديوان رقم (7/2019).

ودعا الديوان عبر موقعه الالكتروني، جميع المتقدمين الالتزام بالمواعيد المخصصة لكل وظيفة، مشيرًا إلى أنّه لن يتم استقبال أي طلب أو تظلم بعد الفترة الزمنية المحددة لذلك.

رابط تقديم الاوراق الثبوتية لـ 1000 وظيفة حكومية ، اضغط هنا: