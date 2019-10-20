كوشنر يزور "اسرائيل" نهاية الشهر الحالي ما الجديد؟

من المتوقع أن يبدأ جاريد كوشنر مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومعد صفقة القرن زيارة رسمية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي نهاية الشهر الحالي وفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على قدرته لضمان ترويج باقي الصفقة المشؤومة، خاصة وأن الصفقة قد تأخر عرضها لعدة أشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يلتقي كوشنر في زيارته إلى اسرائيل رئيس حزب ازرق أبيض بيني غانتس اضافة الى لقائه رئيس حزب اللكود بنيامين نتنياهو وهو رئيس الوزراء الحالي.

وكانت مبادرة كوشنير لعقد ما يسمى "القمة الاقتصادية" التي عقدت في البحرين مهمة، لكنها انتهت بالفشل حيث لم تقبل الدول العربية ودول الخليج التي شاركت في هذا المؤتمر المبادرة بالتبرع بالأموال التي سعى كوشنر للحصول عليها كمساعدة للفلسطينيين لإغرائهم بقبول خطة السلام.