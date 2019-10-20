تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسيرين طارق قعدان واسماعيل علي

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الحالية الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام إسماعيل علي والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان، لاسيما وأن الأسيرين تخطيا 80 يومًا متتالية من الاضراب عن الطعام.

يُشار إلى أن الأسيرين علي وقعدان معتقلان في عزل "نتيسان الرملة" بظروف قاسية جدًا حيث يعاني الأسيرين من وضح صحي سيئ للغاية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بأن الأسير القائد طارق قعدان يشتكي حاليا من ضعف وهزال عام وأوجاع مزمنة بمختلف أنحاء جسده، كما أنه يعاني من نقص في وزنه واصفرار في الوجه، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياته.

ويخوض الاسير طارق قعدان الاضراب عن الطعام منذ 82 يومًا على التوالي احتجاجًا على الاعتقال الاداري، ورغم اضرابه عن الطعام إلا أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قررت مؤخرا تأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير قعدان، وذلك حتى تاريخ الـ 23 من الشهر الحالي.

أما الأسير اسماعيل علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، فهو يمر بوضع صحي سيئ للغاية، وذلك بعد مضي (89 يوما) على إضرابه المفتوح عن الطعام.

ويعاني الأسير حاليا من آلام قوية بمختلف أنحاء جسده ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، ويشتكي أيضا من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25%، ومن عدم وضوح في الرؤية، وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم.

ووفقًا لهيئة شؤون الاسرى فإن الاسير علي ينتظر عقد جلسة له بتاريخ 24 من الشهر الجاري في المحكمة العليا العسكرية الإسرائيلية للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة ضد قرار اعتقاله الاداري.

ومن الجدير ذكره أن 4 أسرى أخرين يواصلون معركة الاضراب المفتوح عن الطعام وهم:-