بيان مهم من داخلية رام الله للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية

أصدرت وزارة الداخلية في رام الله، مساء اليوم الأحد، بيانًا دعت فيه الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لتحديث بياناتها للضرورة وبشكل سريع عن طريق تحميل الاستمارات المرفقة على رابط الوزارة.

وأوضحت الداخلية أن تحديث البيانات يأتي استعدادًا لإطلاق مشروع النافذة الالكترونية، للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، مطالبة اياهم بتحديث بياناتهم بأسرع وقت للإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، أو مراجعة مديريات وزارة الداخلية بالخصوص.

وأشارت إلى أن مشروع النافذة الالكترونية يشكل مصدرا دقيقا للبيانات وأداة متطورة للتواصل مع الجهات المعنية، ويحقق هدفا استراتيجيا يتمثل في تطوير الأداء وتوفير فرصة نشر بيانات الجمعيات عبر الشبكة العنكبوتية.

ونشرت وزارة الداخلية رابطً لسحب استمارات تحديث البيانات للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية وللدخول على الرابط اضغط هنا