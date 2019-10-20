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وكالة فلسطين اليوم تشارك في حملة دولية لفضح الاحتلال تحت وسم #الاحتلال_يقتل_الأسرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:31 - 20 أكتوبر 2019
الاحتلال يقتل الاسرى الاحتلال يقتل الاسرى
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تستعد مؤسسات إعلامية محلية ودولية لإطلاق حملة إعلامية دولية يوم الثلاثاء القادم تحت عنوان "#الاحتلال_يقتل_الأسرى" لإسناد الأسرى الفلسطينيين، ودعم صمودهم وتضحياتهم المستمرة في سجون الاحتلال.

وتقود الحملة الاعلامية مؤسسة رواسي فلسطين بالتعاون مع مؤسسات إعلامية من ضمنها وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ومجتمعية وحقوقية من فلسطين وخارجها من بينها صحيفة "الاستقلال"، يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري.

وتهدف الحملة  إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، ورفع مستوى الوعي حول قضيتهم، وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى توحيد الجهود الإعلامية وتفعيل مواقع التواصل الاجتماع تحت هاشتاغ "#الاحتلال_يقتل_الأسرى".

ويسعى القائمون على الحملة إلى توسيع نطاق المشاركة والعمل على إظهار البعد الإنساني لمعاناة الأسرى وتوحيد الجهود تحت مظلة الأسرى في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والتنكيل.

وتتضمن الحملة مجموعة من المواد الإعلامية "المرئية والمكتوبة" التي تتناول معلومات وحقائق وأرقام تكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وأساليبه المختلفة في القتل والتعذيب.

ومن المتوقع أن تشهد الحملة مشاركة واسعة من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والانجليزية.

#الاحتلال_يقتل_الاسرى
#الاحتلال_يقتل_الاسرى
#الاحتلال_يقتل_الاسرى
#الاحتلال_يقتل_الاسرى
#الاحتلال_يقتل_الاسرى
#الاحتلال_يقتل_الاسرى
#الاحتلال_يقتل_الاسرى
 

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