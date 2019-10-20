ليفربول.. توقعات بمشاركة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أثار شغف عشاق فريق ليفربول الانجيلزي لكرة القدم، حول مشاركه نجمه المصري محمد صلاح في المباراة التي ستجمعه أمام فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم الاحد.

وسيواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في ملعب "الأولد ترافورد"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب الكبير محمد صلاح، الذي نافس العام السابق نجوم العالم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على اللاعب الأفضل في العالم لعام 2018- 2019م، وهي عبارة عن جائزة "الكرة الذهبية".

اليوم، سيواجه فريق محمد صلاح مباراة قوية تجمعه مع مانشستر يونايتد، ما دفع مشجعي الفريق الأول لمعرفة هل سيشارك النجم صلاح المباراة؟، وما هي تشكيلة الفريق المتوقعة؟.

موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد :

وسيلعب الفريقين (ليفربول ومانشستر يونايتد) مساء اليوم الاحد، الساعة الـسادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وفقًا لموظفين داخل النادي توقعوا مشاركة النجم محمد صلاح مع فريقه ضد مانشستر يونايتد اليوم، كلاعب مهاجم بالدرجة الأولى، مع رفقائه المهاجمين ماني، فيرمينو.

في حين، سيشارك اللاعبون في خط الدفاع وهم: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد، أما في خط الوسط سيارك كلاً من: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

وكان آخر مباراة جمعت الفريقين ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد"، وانتهت بالتعادل السلبي.

عدد انتصارات الفريقين ليفربول و مانشستر يونايتد:

ولعب الفريقين (ليفربول و مانشستر يونايتد)، مباريات عدة، جمعتهم في التنافس على الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر عشرة مباريات لهما، قد حقق ليفربول انتصارين فقط، فيما حقق مانشستر يونايتد ثلاثة انتصاراتٍ، أما عن باقي المباريات فقد انتهت بالتعادل.

وبحسب خبراء رياضيين في الدوري الاجليزيين في كرة القدم، توقعوا بأن يشارك لاعبي فريق مانشستر يونايتد اليوم، كلاً من: حراسة المرمى: روميرو، وأما عن خط الدفاع سيشارك اللاعب يونج، وماجوير، ولينديلوف،و بيساكا، وسيلعب على خط الوسط ماتيتش، وماكتومناي، دانيال جيمس، وماتا، وراشفورد، وخط الهجوم اللاعب مارسيال.