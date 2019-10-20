تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يترقب عشاق الدائرة المستديرة بشغف كبير مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي ستقام مساء اليوم الاحد الساعة الـسادسة والنصف مساءً ضمن الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "الأولد ترافورد" التابع لمانشستر.

وينتظر عشاق ليفربول تشكيلة الفريق بعد الشكوك الكبيرة حول عدم مشاركة النجم المصري محمد صلاح.

الكثير من المواقع الرياضية الانجليزية نشرت توقعاتها بالتشكيلة المتوقعة للفريقين ومن هذه التشكيلة المتوقعة هي:

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: روميرو.

خط الدفاع: يونج، ماجوير، لينديلوف، بيساكا.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، دانيال جيمس، ماتا، راشفورد.

خط الهجوم: مارسيال.

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