آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين 21/10/2019.

وأوضحت الداخلية بأن السفر ليوم غد للحفلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف 17/10.

ودعت الوزارة، المسافرين إلى التواجد الساعة السابعة صباح الاثنين، في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب امتعتهم للسفر.

وأكدت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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