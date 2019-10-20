عناوين الصحف السعودية اليوم الأحد 20/10

أبرزت الصحف السعودية اليوم الأحد، عدة مواضيع هامة تركزت على شؤون محلية وعربية ودولية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم الأحد:

عكاظ

السفارة في تشيلي للسعوديين: احذروا.. وابتعدوا عن أماكن المظاهرات

«التعليم» للمدارس: لا تعطلوا الإسعاف لنقل الطوارئ

«العدل»: لجنة لمكافحة الدعاوى «الكيدية» وآلية لتعويض متضرريها

281 مليار ريال قروض عقارية خلال 90 يوما

أرامكو تخفض 3 هللات لبنزين 91.. و13 لـ «الأحمر»

لبنان: المحتجون يتحدّون «أوامر» زعماء طوائفهم.. ويتعهدون: لا تراجع

«النيابة» تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى يمس النظام

«الإسلامية»: التحقيق مع إمام ومؤذن مسجد «الألعاب»

الوحدة يواصل الإبداع

15 % من سكان الرياض زاروا «البوليفارد» في 24 ساعة

الشرق الأوسط

واشنطن: قواتنا المنسحبة من سوريا ستنتقل إلى العراق

مقتل جنديين هنديين ومدنيين باكستانيين بقصف في كشمير

ترمب يتخلى عن عقد قمة «مجموعة السبع» في منتجعه للغولف بفلوريدا

الآلاف يخرجون في مسيرة غير قانونية بهونغ كونغ

لبنان.... المتظاهرون يتوافدون على ساحة رياض الصلح في رابع أيام الاحتجاجات

احتجاجات لبنان تتسع... و«يقظة» حكومية لتفادي الاستقالة

«القوات» يغادر حكومة الحريري... والمظاهرات مستمرة

الاتحاد الأوروبي يتلقى رسالة من بريطانيا بتمديد موعد «بريكست»

«أرامكو» تعلن انخفاض أسعار البنزين في السعودية

هنري بـ«ملتقى إثراء»: والدي هو قدوتي... وبرشلونة الأفضل في العقد الأخير

البرلمان البريطاني يُلزم رئيس الوزراء طلب تأجيل «بريكست»... وجونسون يرفض

اعتقال 7 أجانب تسللوا من الأردن إلى إسرائيل «بحثاً عن عمل»

الوطن

العموم البريطاني يقر تعديلا يلزم رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد Brexit

بنس: تركيا توقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا

إردوغان المتقلب مستمر في خرق الهدنة مع الأكراد

لجنة إعادة الانتشار تثبت أول نقاط مراقبة بالحديدة

المتظاهرون يحملون حزب الله أزمات لبنان والجيش يتضامن مع المحتجين

14 قتيلا مدنيا واشتباكات في شمال سورية رغم وقف النار

السفارة في لبنان تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين

الأمم المتحدة: الناقلة صافر تشكل تهديدا خطيرا للبيئة

المدينة

أرامكو": تخفيض 3 هللات لبنزين 91 ..و13 هللة لـ 95

السديس وأئمة الحرم المكي يزورون الشيخ "الجهني" للاطمئنان على صحته

سفير المملكة في لبنان يتابع إجلاء المواطنين بمطار بيروت

ضبط باكستاني ارتكب 13 جريمة بـ 192 ألف ريال

وفاة 5 أشخاص في حادث مروري بالمدينة المنورة

سقوط طالب من الطابق الثالث من مدرسته في محايل

وفاة 5 أشخاص في حادث مروري بالمدينة المنورة