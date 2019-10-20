Ooredoo ومنتدى الإعلاميين يكرمان ثلة من الصحفيين في غزة

نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وبرعاية شركة Ooredoo، حفلًا لتكريم الصحفيين في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.

وتخلل حفل التكريم، -الذي حضره عشرات الصحفيين، وممثلي المؤسسات وعدد من الشخصيات الإعتبارية-، عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، وفقرات أخرى متنوعة.

وقال رئيس منتدى الإعلاميين الدكتور خضر الجمالي: نحن نقدر الدور الكبير للصحفي في نقل وقائع قضيتنا الفلسطينية للعالم، ونقف عند التحديات العظيمة التي تواجهه، ونحاول دومًا دعمه بكافة السبل والطرق، وفي ذات الوقت ندعوا الزملاء الصحفيين دومًا لتحري الدقة والعمل ضمن أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المشرعة في بلادنا، لنخوض معركتنا الإعلامية بنجاح وتفاني، مسطرين أسمى صور المهنية في مهنة المتاعب كما يطلق عليها، لذلك نجتمع اليوم لنقول شكرًا لكل صحفيينا الذي اخذوا على عاتقهم هذه المهمة الصعبة لتحقيق غاية سامية ألا وهي إعلاء اسم فلسطين، ونشر الرواية الفلسطينية بحق وعدالة".

من جانبه قال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة Ooredoo هيثم أبو شعبان: "من دواعي فخرنا وسعادتنا في شركة Ooredoo فلسطين أن نكون اليوم هنا بين ثلة من صحفيي وصحفيات وطننا الحبيب، لنقول لكم كلمة شكر استحقيتموها على دوركم المتواصل بنقل الحقيقة وتنمية الاجيال ورفدنا بالمعلومات، فنشكر منتدى الإعلاميين على اتاحة هذه الفرصة لنا للقاء بكم يا أصحاب الرسالة السامية"، وختم أبو شعبان بتوجيه التحية لكافة الصحفيين الفلسطينيين الذين كانوا على رأس عملهم لنقل الحقيقة للعالم.