حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة والقدس للتصدي لاقتحام المقدسات

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، إلى التصدي للاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق المسجد الأقصى بتصعيد المقاومة في الضفة المحتلة والقدس، والاشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، وفي كل أنحاء فلسطين.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأستاذ فوزي برهوم:"إن استمرار اقتحام المستوطنين الصهاينة المسجدَ الأقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، وتدنيسه والاعتداء على المصلين فيه استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم، وعدوان خطير على مقدساتهم، شجعهم على ذلك القرارات الأمريكية الظالمة، والتطبيع المستمر مع الكيان الصهيوني".

وأوضح أن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى ستكون مدعاة إلى إشعال الأوضاع في المنطقة برمتها؛ سيدفع ثمنه ويتحمل تبعاته الاحتلال الصهيوني.

وحيا برهوم، جماهير شعبنا في مدينة القدس، وجموع المرابطين والمرابطات على بوابات المسجد الأقصى، وفي باحاته، الذين يتصدون بعزيمة وإصرار لكل مخططات العدو وممارساته العدوانية.

ودعا، إلى التصدي لهذه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، وذلك بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس، والاشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، وفي كل أنحاء فلسطين؛ فهذا واجب ديني ووطني على الجميع.

كما طالب برهوم، أبناء الأمة كافة بالعمل على تشكيل أوسع جبهة دعم وإسناد لأهلنا في القدس، وتعزيز صمودهم، والوقوف إلى جانبهم، والضغط على صناع القرار في المنطقة لمغادرة مربع الصمت، والقيام بواجبهم تجاه فلسطين وشعبها المقاوم والقدس والمسجد الأقصى المبارك.