بيطان: نتنياهو لن يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة

أكد عضو الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيطان، المقرب من رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، أن الأخير لن يطلب من الرئيس تمديد مهلة تشكيل الحكومة لـ 14 يوماً أخرى، بعد انتهاء المهلة الأول، يوم الخميس المقبل.

وقال بيطان للإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد، إن "نتنياهو لن يطلب تمديدا، ولا جدوى من ذلك، لأن حزب أزرق أبيض غير مستعد للدخول في أي مفاوضات"، معتبراً أن موضوع الكتلة اليمينية، التي يرفض نتنياهو التخلي عنها، "هي مجرد ذريعة لعدم الدخول في مفاوضات مع الليكود".

وتابع بيطان أن التوجه لانتخابات ثالثة وارد، وأن "أزرق أبيض" يريد انتخابات لأنه يؤمن بأنه إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن نتيجتهم في الانتخابات المقبلة ستكون أكبر".

وكرر بيطان تحميل "أزرق أبيض"، برئاسة الجنرال بيني غانتس، مسؤولية الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة بعد جولة انتخابات ثانية.

وقال إن "نتنياهو وافق على خطة الرئيس رؤوفين ريفلين لكن أزرق أبيض غير مستعد لقبول ذلك".

وتقضي خطة ريفلين بتشكيل حكومة وحدة، وفي حال تقديم لائحة اتهام يصبح نتنياهو كمن يتعذر عليه القيام بمهامه، ويتنحى عن رئاسة الحكومة، دون أن يستقيل، ويتولى غانتس رئاسة الحكومة.

وتابع بيطان أنه "طالما لا توافق كاحول لافان على تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، فإنه لا جدوى من الاتفاق على أمور أخرى. وهم يفسرون الوحدة من وجهة نظرهم ولا ينزلون عن الشجرة. ونحن بانتظار أن يدرك كاحول لافان نفسه ويأتي إلى مفاوضات".