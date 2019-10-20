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ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:14 - 20 أكتوبر 2019
وقفة تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال ‫(38928911)‬ ‫‬.JPG وقفة تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال ‫(38928911)‬ ‫‬.JPG
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يواصل ستة أسرى بينهم الأسيرة هبة اللبدي، والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ طارق قعدان إضرابهم المفتوح عن الطعام، وسط ظروف صحية خطيرة جداً واعتقاليه سيئة للغاية ، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

والأسرى الذين يواصلون إضرابهم هم:

الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام)، من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (99) على التوالي.

الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (89) يوماً.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (82) يومًا.

الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله المضرب عن الطعام لليوم (29) على التوالي.

الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاما) من قرية تل قضاء نابلس الذي يواصل الإضراب لليوم (27) على التوالي.

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما)، تواصل الاضراب لليوم  (27) على التوالي.

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