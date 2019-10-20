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أسيران يدخلان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:07 - 20 أكتوبر 2019
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أسيرين من الضفة والقدس المحتلتين؛ محكومين بالمؤبد يدخلان اليوم 20 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهما:

الأسير سمير إبراهيم محمود أبو نعمة (59 عامًا) من القدس المحتلة محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 33 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة تفجير باص في يافا المحتلة عام 1983 قتل فيه ستة صهاينة، كما شارك في تسليح مجموعة قامت بعمليات ضد جنود صهاينة.

الأسير ياسر فهمي حسني سوالمة (36 عامًا) من مدينة طوباس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

 

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