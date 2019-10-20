بطرسبورغ يكتسح ضيفه روستوف بسداسية

ألحق فريق زينيت بطرسبورغ هزيمة ساحقة بضيفه روستوف (6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم أرتيوم دزيوبا ثلاثة أهداف "هاتريك" لأصحاب الأرض، في الدقائق (14، 20، و80)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زملائه، المهاجم الإيراني سردار أزمون، وفياتشيسلاف كارافايف، والكولومبي فيلمار باريوس، في الدقائق (44، 61 و90) على الترتيب.

بينما سجل الفنلندي رومان يريمينكو هدف الشرف للضيوف، في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 29 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة بفارق الأهداف خلف المتصدر لوكوموتيف موسكو، الذي تغلب بدوره على ضيفه أخمات القادم من مدينة غروزني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة.

في حين تجمد رصيد روستوف عند 26 نقطة، وتراجع من مركز الصدارة إلى الرابع في جدول الترتيب.