كحيل : رئيس لجنة الانتخابات سيصل غزة الأسبوع القادم للقاء قادة حماس والفصائل

أعلن هشام كحيل مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، أن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر سيصل قطاع غزة يوم الاثنين من الأسبوع القادم، للقاء قيادة حركة حماس وممثلي الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني للتشاور معهم حول إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.

وأشار كحيل في تصريح لإذاعة صوت القدس وتابعته وكالة "فلسطين اليوم"، إلى أن زيارة حنا ناصر تأتي في سياق تكليفه من قبل الرئيس محمود عباس بمزيد من المشاورات مع الفصائل حول الانتخابات العامة. لافتاً إلى أن هذه الدعوة تختلف كلياً عن الدعوة السابقة في كونها تكليف من قبل الرئيس للتشاور حول الانتخابات العامة "تشريعية ورئاسية"، فيما كانت المرة الماضية حول الانتخابات التشريعية فقط.

وأوضح أن الانتخابات من المقرر أن تبدأ بالتشريعية، وتنتهي بالانتخابات الرئاسية بعدة عدة أشهر.

ولفت إلى أن الزيارة تهدف لتهيئة الأجواء كافة، لضمان مشاركة كل الفصائل في العملية الانتخابية، معرباً عن أمله أن تتوافق الفصائل كافة، لإجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وبين كحيل أن اللجنة تتطلع إلى توقيع الفصائل على ميثاق شرف. مؤكداً أن اللجنة لا تقوم بأي مهام سياسي وإنما تستمع لآراء الكل حول موضوع الانتخابات لضمان تنفيذها على الأرض دون عوائق.