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ترامب يلغي استضافة قمة مجموعة السبع في منتجعه بفلوريدا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:15 - 20 أكتوبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء امس السبت خططا لاستضافة القمة الاقتصادية لزعماء دول مجموعة السبع العام المقبل في أحد ممتلكاته العقارية وهو منتجع “ترامب ناشونال دورال” للغولف في ولاية فلوريدا بعد مواجهة انتقادات شديدة.

وقال الرئيس الأمريكي إن قمة مجموعة السبع لعام 2020 لن تعقد في منتجعه دورال في ميامي بفلوريدا وسط مخاوف من حدوث تضارب المصالح.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “بناء على جنون والعداء اللاعقلاني من وسائل الإعلام والديموقراطيين، لم نعد ننظر في أن يكون “ترامب ناشونال دورال”، بميامي، مقرا لاستضافة مجموعة السبع في 2020”.

وأضاف: “سنبدأ فورا في البحث عن موقع آخر، والتي من الممكن أن يكون من بينها منتجع كامب ديفيد”.

وتتولى الولايات المتحدة العام المقبل الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ومعها مهمة تنظيم القمة السنوية.

 

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