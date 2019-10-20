وفد "إسرائيلي" يشارك بمؤتمر في البحرين

كشفت القناة العبرية 13 ، أن وفداً إسرائيلياً سيشارك اليوم الأحد في مؤتمر بالعاصمة البحرينيّة، المنامة، لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، "لحماية الملاحة" في الخليج.

وسيتألف الوفد الإسرائيلي من وزارة خارجية الاحتلال، ومن غير الواضح من هي الشخصيّة التي سترأسه.

ويعتبر اجتماع المنامة غدًا استمرارًا لمؤتمر العاصمة البولنديّة، وارسو، الذي عقد في شباط/ فبراير الماضي، بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركيّة وبولندا، ومن المقرّر أن تشارك فيه ستين دولة، أبرزها السعوديّة والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

والإثنين الماضي، كتب السفير البحريني في واشنطن، عبد الله آل خليفة، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" أنّ التحالف يأتي "في وقت حرج. إذ تسبّبت الهجمات الأخيرة على مسارات النقل البحري الرئيسيّة في الخليج، وخاصّة في مضيق هرمز، بتقويض سلامة الملاحة وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

وكان وزير الخارجيّة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال في آب/ أغسطس الماضي إنّ إسرائيل تشارك في المباحثات الدولية حول التحالف البحري في الولايات المتحدة والمنطقة، مضيفًا أن الحكومة "تساهم" في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات "حيث تملك القدرات والأفضلية النسبية".

وأوضح كاتس في حديثه لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنه عقب زيارة أجراها إلى أبو ظبي واجتماعه مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى، أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية للعمل مع جميع الأطراف المعنية، والتنسيق مع الإدارة الأميركية لضمان مشاركة "إسرائيل" في تحالف أميركي لـ "حماية أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج".

واعتبر كاتس، حينها، أن أمن الملاحة البحرية في الخليج مصلحة "إسرائيلية" صرفة ضمن استراتيجية "كبح الخطر الإيراني"، بما في ذلك "تعزيز العلاقة بين "إسرائيل" ودول الخليج"، وهو ما يعمل على إنجازه خلال الفترة الماضية.